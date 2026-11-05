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5 Kasım Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

5 Kasım 2026 Perşembe TV yayın akışı belli oldu. Televizyon ekranlarında bu akşam birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

5 Kasım Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. 5 Kasım Perşembe günü televizyon keyfi yapmak isteyenler, ulusal kanalların yayın akışını araştırmaya başladılar. İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:15 - 03:25 Seksenler
  • 03:25 - 05:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:45 İddiaların Aksine
  • 20:45 - 23:00 Trabzonspor - Freiburg

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:15 - 03:00 41 Kere Maşallah
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Daha 17

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:45 Halef
  • 02:45 - 04:45 Ömür Usta
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Halef
  • 15:00 - 17:45 Ömür Usta
  • 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Kocan Kadar Konuş
  • 02:30 - 04:30 Hazine
  • 04:30 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 06:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
  • 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 02:40 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Güneşin Doğduğu Yer
    *

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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