5 kilo altın takıldı mı? Aleyna Dalveren "500 gram, 1 kilo altın ayrılır..." diyerek açıkladı

Fatih Erdem’le geçen aralıkta Dubai’de evlenen Aleyna Dalveren nisan ayında İstanbul’da düğün yapmış, ünlü isme toplam 5 kilo altın takıldığı söylenmişti.

Eşi ile boşanma kararı alan fenomen isim bu süreçte altınlarını geri istediği iddialarıyla da dikkat çekti. “Ben ‘Altınlarımı istiyorum’ diye bir şey mi söyledim? ‘Tasmayı ben aldım, şunu ben aldım’ dedim. ‘Altınlarımı aldılar, vermiyorlar’ demedim. İftira atamam" ifadelerini kullanan Dalveren daha önce paylaştığı videoda şöyle demişti:

“Bana ait olan şeyleri bekliyorum. Altın muhabbeti mesela. Tasma, eldiven, o bu şu; hepsini ben kendim aldım.”

"ALTIN ÇOK SEVİYORLAR"

Gel Konuşalım yayınında kendisine takılan altınlar sorulunca Aleyna Dalveren "5 kilo demeyelim tartılmadı" diyerek şunları söyledi:

"Abartılıyor ama sorun yok. Altın çok seviyorlar. Doğu tarafında bir gram ayrılır 500 gram, 1 kg neyse kız kendi seçer. O sana kalmış, gramın bellidir ama... Seçmeye gittiğim dönemde annemin beli sıkıntıya girdi seçemedim. Korumalarla gidilir doğuda öyledir. Ben neden bu kadar abartıldı bilmiyorum."

Fenomen isim altınlarının durduğunu kemeri takacak yer olmadığı için takmadığını ve tacı da grama çevirdiğini söyledi. Aleyna Dalveren "Hepsi duruyor bileklikler, kemer..." dedi.