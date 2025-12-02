Yağmur Hızal Kimdir?

Yağmur Hızal; pop, rock, R&B ve arabesk tınılarını harmanlayan yorumuyla tanınır. Ses rengi ve sahne duruşuyla izleyicilerden tam not alan sanatçı, farklı türlerdeki şarkıları kendine has bir tarzla yeniden yorumlaması sayesinde müzik çevrelerinde dikkat çekmektedir.

Sahne kariyerinde hem akustik konserler hem de sahne performansları bulunan Hızal, enerjik sahne şovları ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ ile bilinir. Repertuvarında Türkçe pop klasiklerinden güncel hitlere, yabancı parçalardan duygusal slow şarkılara kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır.

Sanat hayatına sahne performanslarıyla başlayan Yağmur Hızal, zaman içinde çeşitli mekanlarda düzenli konserler vermiş ve kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmuştur.

Sevilen sanatçı Yağmur Hızal, hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde farklı sahne ve etkinliklerde performans göstermektedir. Düzenli sahne programları ve özel etkinliklerde dinleyicileriyle buluşan Hızal, her konserinde özgün yorumunu ve güçlü sahne enerjisini müzikseverlere sunmaktadır.

Yağmur Hızal, 10 Aralık Çarşamba Günü My Cabaret’te Sahne Alıyor