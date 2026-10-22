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5 milyon dolarlık servet paylaşılamadı! Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili son noktayı koydu

Kadir İnanır'ın vefatının hemen ardından başlayan vasiyet tartışmaları sürüyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmayan İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez sessizliğini bozdu.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamadı! Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili son noktayı koydu
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vasiyetinin eylül ayında açıklanması beklenirken süreç aralık ayına ertelendi.

Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla miras tartışmaları gündeme geldi.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamadı! Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetiyle ilgili son noktayı koydu 1

'İRADE SORUNU VARDI'

Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" demişti.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamadı! Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetiyle ilgili son noktayı koydu 2

Kadir İnanır’ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise sanatçının verdiği karara saygı duyduğunu dile getirdi ve "jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim." dedi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu tartışmalar sürerken sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural'dan da ilk açıklama geldi. Gel Konuşalım'a açıklama yapan Kural, çok üzgün ve yasta olduğunu dile getirdi. Bu konu ile alakalı konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade eden Kural, yazılı bir açıklama yaptı.

5 milyon dolarlık servet paylaşılamadı! Jülide Kural Kadir İnanır ın vasiyetiyle ilgili son noktayı koydu 3

'TOPRAĞA VERELİ 4 AY BİLE OLMADI'

Jülide Kural'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ''Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz dört ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.''

KADİR İNANIR'IN MİRASI NE KADAR?

Levent İnanır daha önce katıldığı bir programda 'Dayımın birikimleri 5 milyon dolar civarı.' ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır'ın bilinen mal varlığı şöyle;
Yüklü miktarda nakit para ve çok sayıda gayrimenkul.
Yaklaşık 25 adet Rolex saat.
Çoğunluğu S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo markalarından oluşan altın kaplama çakmaklar ve özel işlemeli değerli yüzükler.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa figürü koleksiyonu.

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Kadir İnanır miras
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