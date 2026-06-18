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50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks...

Kylie Jenner, İtalya tatilinde bulunduğu 50 milyon dolarlık lüks wellness yatından paylaştığı karelerle gündem oldu. Ünlü yıldızın pilates yaptığı ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks...

Kylie Jenner, arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın Sardinya adasında çıktığı lüks tatille yeniden gündemde. Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni, yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki özel ALO yatında geçirdiği anları takipçileriyle paylaşırken, adeta hayranlarını da bu ayrıcalıklı yolculuğa davet etti.

50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks... 1

28 yaşındaki Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "ALO ile yaz" notunu düşerek teknede çekilen fotoğraflarını yayınladı.

50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks... 2

Yris Palmer ve Anastasia Karanikolaou'nun da eşlik ettiği tatilde, klasik spor salonu yerine dev yatın güvertesinde pilates yapmayı tercih eden Jenner, sağlıklı yaşam ve lüksü bir araya getiren yaşam tarzıyla dikkat çekti.

50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks... 3

ALO tarafından yapılan açıklamada, Jenner'ın markanın moda, wellness ve lüks anlayışını Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde yansıttığı belirtildi. Sabah egzersizlerinden denizde geçirilen keyifli saatlere kadar uzanan bu özel tatil, markanın "wellness odaklı yaşam" konseptinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterildi.

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Kylie Jenner
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