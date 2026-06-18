50 milyon dolarlık yatta keyifte! Wellness yatı her detayıyla lüks...

Kylie Jenner, arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın Sardinya adasında çıktığı lüks tatille yeniden gündemde. Ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni, yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki özel ALO yatında geçirdiği anları takipçileriyle paylaşırken, adeta hayranlarını da bu ayrıcalıklı yolculuğa davet etti.

28 yaşındaki Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "ALO ile yaz" notunu düşerek teknede çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Yris Palmer ve Anastasia Karanikolaou'nun da eşlik ettiği tatilde, klasik spor salonu yerine dev yatın güvertesinde pilates yapmayı tercih eden Jenner, sağlıklı yaşam ve lüksü bir araya getiren yaşam tarzıyla dikkat çekti.

ALO tarafından yapılan açıklamada, Jenner'ın markanın moda, wellness ve lüks anlayışını Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde yansıttığı belirtildi. Sabah egzersizlerinden denizde geçirilen keyifli saatlere kadar uzanan bu özel tatil, markanın "wellness odaklı yaşam" konseptinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterildi.