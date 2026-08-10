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59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı!

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sevenlerini yasa boğan Cansever'in vasiyeti de ortaya çıktı.

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in vasiyeti ortaya çıktı!

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze programı belli oldu. Cenaze programının ardından Cansever'in vasiyeti de ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Cansever'in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek.

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever in vasiyeti ortaya çıktı! 1

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever'in 12 Ağustos’ta Kuzey Makedonya’nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı ortaya çıktı.

Cansever Veles’te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

59 yaşında hayatını kaybeden Cansever in vasiyeti ortaya çıktı! 2

CANSEVER NERELİ?

Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde 1967 yılında dünyaya gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır.

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Anahtar Kelimeler:
Cansever
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin. Her canlı ölümü tadacaktır.
allah rahmet eylesin peygamber efendimize komşu eylesin
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