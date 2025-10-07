6 Ekim akşamı en çok ne izlendi? Reyting sonuçları geldi! Cennet'in Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef...

Dün ekranların en çok izlenen programları arasında "Uzak Şehir" dikkat çekti. Kanal D'de yayınlanan dizi, izleyicilerin ilgisini büyük ölçüde çekti. Bu yapım, en yüksek reytinge ulaştı. İzleyicilerin merakla takip ettiği hikaye, diziye olan ilgiyi artırdı.

Dizinin hemen öncesinde yayınlanan "Uzak Şehir (Özet)" de öne çıktı. Kanal D’de yayınlanan bu özet bölüm, izleyicilere dizinin gelişmelerini sundu. Reyting sıralamasında önemli bir konum elde etti.

Günün popüler programlarından biri ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" oldu. Bu program, günlük hayatın içinden öyküler sunarak dikkat çekti. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

"Esra Erol'da" programı da ATV'de dikkat çekici bir yapım olarak öne çıktı. Ailevi konuları ve ilginç hikayeleri ele alıyor. Reytinglerde üst sıralarda yer alarak izleyicilerin ilgisini topladı.

TRT 1 ekranında "Cennet'in Çocukları" adlı dizi büyük bir reyting başarısı gösterdi. Aile temalı bu yapım, pek çok ailenin kalbine dokunan hikayesi ile sevildi. Türkiye'de beğenilen bir yapım haline geldi.

Haber bültenleri arasında "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" öne çıktı. Now kanalında günün en çok izlenen haber programı. Aynı saatte ATV'de "ATV Ana Haber" ve Kanal D'de "Kanal D Ana Haber" programları da yayınlandı. Güncel haberleri izleyicilere aktardılar.

"Show Ana Haber" programı da önemli yer buldu. Bu tür programlar, günlük hayatın akışında gelişmeleri izleyicilere sunmakta rol oynadı.

Gece kuşağında "MasterChef Türkiye" izleyicileri mutfak heyecanıyla buluşturdu. TV8 ekranlarında uzun saatler boyunca yayınlandı. Bu yemek yarışması, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz gün, televizyon dünyasında farklı içerikler izleyicilere sunuldu. Reyting savaşının kızıştığı bu dönemde, izleyicilerin tercihleri geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:17 24:08:14 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:54 20:59:11 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 13:00:04 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:34 18:46:11 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:50:00 23:43:46 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 19:59:37 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:56:33 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:25 20:00:04 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:55:14 24:32:12 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:17 19:59:50

Kaynak: TİAK