MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bahar bugün yok mu, neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı? Show Tv yayın akışı şaşırttı

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar bugün yayın akışında yer almadı. Reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyen fenomen dizi hakkında yeni karar verildi. Dizi takipçileri ise 'Bahar bugün neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Bahar bugün yok mu, neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı? Show Tv yayın akışı şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Fenomen dizinin yayın akışında yer almayışıyla birlikte 'Bahar yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir tülü yakalayamadı. Reytinglerde de geriye düşen fenomen dizi hakkında kanal yönetimini kararını verdi.

Bahar bugün yok mu, neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı? Show Tv yayın akışı şaşırttı 1

YAYIN AKIŞINDA YER ALMADI

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan Bahar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayın günü değiştirilerek 7 Aralık Pazar günü izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bahar yerine bu akşam Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Bahar bugün yok mu, neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı? Show Tv yayın akışı şaşırttı 2

'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber varGünlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var
Botoks ve dolguyu abarttı! Görenler "Bu kim?" dediBotoks ve dolguyu abarttı! Görenler "Bu kim?" dedi

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.