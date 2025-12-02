Bahar bugün yok mu, neden yok? Bahar bitti mi, final mi yaptı? Show Tv yayın akışı şaşırttı

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi bu akşam yayın akışında yer almadı. Fenomen dizinin yayın akışında yer almayışıyla birlikte 'Bahar yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir tülü yakalayamadı. Reytinglerde de geriye düşen fenomen dizi hakkında kanal yönetimini kararını verdi.

YAYIN AKIŞINDA YER ALMADI

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan Bahar'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayın günü değiştirilerek 7 Aralık Pazar günü izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Bahar yerine bu akşam Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı Rüya Gibi dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

'Bahar'ın yeni sezon oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.