MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Netflix'in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yayın durdurma kararı

Netflix tarafından Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili hazırlanan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeseli ailenin açtığı dava sonrası mahkeme tarafından tüm mecralarda durduruldu. Belgeselin dava süreci tamamlanıncaya kadar sosyal medya ve dijital platformlar dahil hiçbir mecrada yayımlanmamasına karar verdi.

Netflix'in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yayın durdurma kararı

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Türkiye’nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut cinayeti hakkında hazırlanan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeseli, mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı. Netflix’in “true crime” kategorisi kapsamında duyurduğu yapımın tanıtım fragmanı kısa süre önce yayınlanmıştı.

Ancak Münevver Karabulut’un annesinin başvurusu üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, belgeselle ilgili ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, yargılama sonuçlanana kadar dijital platformlar, televizyon ve sosyal medya dahil hiçbir kanalda belgeselin gösterilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Netflix in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yayın durdurma kararı 1

Mahkeme kararında, merhumun mal varlığına ilişkin yürütülen araştırma tamamlanmadan belgeselin yayımlanmasının “telafisi güç sonuçlar doğurabileceği” ifade edildi. Bu nedenle belgeselin her türlü dağıtım ve satış mecrasında yayınlanmasının geçici olarak durdurulmasına hükmedildi.

Netflix’in yapımla ilgili resmi yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Netflix in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yayın durdurma kararı 2

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmur Hızal Kimdir?Yağmur Hızal Kimdir?
Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber varGünlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Anahtar Kelimeler:
Netflix Münevver Karabulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.