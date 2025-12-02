Netflix'in Münevver Karabulut cinayeti belgeseli için yayın durdurma kararı

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Türkiye’nin hafızasına kazınan Münevver Karabulut cinayeti hakkında hazırlanan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeseli, mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı. Netflix’in “true crime” kategorisi kapsamında duyurduğu yapımın tanıtım fragmanı kısa süre önce yayınlanmıştı.

Ancak Münevver Karabulut’un annesinin başvurusu üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, belgeselle ilgili ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, yargılama sonuçlanana kadar dijital platformlar, televizyon ve sosyal medya dahil hiçbir kanalda belgeselin gösterilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.



Mahkeme kararında, merhumun mal varlığına ilişkin yürütülen araştırma tamamlanmadan belgeselin yayımlanmasının “telafisi güç sonuçlar doğurabileceği” ifade edildi. Bu nedenle belgeselin her türlü dağıtım ve satış mecrasında yayınlanmasının geçici olarak durdurulmasına hükmedildi.

Netflix’in yapımla ilgili resmi yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Garipoğlu 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapis cezası verilip Silivri Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Kasım 2024’te Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, incelemede mezardaki kişinin Garipoğlu olduğu belirlenerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.