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Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan yine gündemde. Çağla Öz kına gecesinde boş bulduğu her yerine taktığı altınlarla adından söz ettirdi.

Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile evleniyor. Çağla Öz'ün nişanı kadar kınası da çok konuşuldu.
Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı 1
Çağla Öz'ün Van'daki düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi, gösterişli kostümleri ve sıra dışı takılarıyla öne çıktı. 4-5 farklı kıyafet tercih eden fenomen altın konusunda da dikkat çekiciydi.
Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı 2

Baştan aşağı altın takan fenomen parmaklarını bile altınlarla doldurdu.
Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı 3

Gecede Mika Raun ve Cemile Kaya gibi fenomenler de Öz'ü yalnız bırakmadı. Öz'ün kınasını, Azerbaycan'da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Baylarsoylar (Arife) yaktı.

Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı 4
Fenomenin bu kadar çok takı takması sosyal medyada "Görgüsüzlük", "Bu kadar para nereden geliyor", "Her şey aşırı ve görgüsüzce" yorumları yapıldı.

NİŞANDA DA ALTINLAR KONUŞULDU

Nişan töreninin de en dikkat çeken anı takı merasimi olmuştu. Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken, dakikalarca süren takı töreni sosyal medyada konuşulmuştu.

Çağla Öz kına gecesinde altınları abarttı! Parmağına kadar altın taktı 5

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07:56
Yarım Altın
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22.389,91
% -0.75
07:56
Ziynet Altın
43.815,55
44.642,88
% -0.75
07:56
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
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