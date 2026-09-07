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Daha 17. 15. bölüm finali herkesi şaşırttı! 16. bölüm fragmanı da geldi

Daha 17'de final sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fragmanda hiç yer almayan sürpriz final izleyenleri ekran başına kilitlerken Daha 17 16. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

Daha 17. 15. bölüm finali herkesi şaşırttı! 16. bölüm fragmanı da geldi
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17, izleyiciyi yine heyecan dolu bir hikâyenin içine çekti. Aras’ın kardeşine adım adım yaklaştığı yeni bölümde Teoman ve Deniz’in sahneleri herkesi çok etkiledi.

Daha 17. 15. bölüm finali herkesi şaşırttı! 16. bölüm fragmanı da geldi 1

Daha 17 15.bölüm final sahnesinde de fragmanda hiç yer almayan bir son vardı. Aras ve Teoman'ın sahneleri herkesi çok etkiledi.

Daha 17. 15. bölüm finali herkesi şaşırttı! 16. bölüm fragmanı da geldi 2

Sosyal medyada 15. bölüm final sahnelerine şu yorumlar yapıldı:

  • "Son haftalardaki en şaşırtıcı, en merak edici bir bölüm sonunu izledik"
  • "Tüyler diken diken oldu"
  • "Bu tarz sahneleri fragmanlara koymayanlar bence her zaman karşılıklarını alırlar."
  • "Reytingler uçmalı çok iyi bir sondu"
  • "Dehşet güzel bir sahneydi bu senarist hep kalsın lütfen."

DAHA 17. 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Aras, kardeşini sonunda bulur ve artık kardeşinin Teoman olduğundan emindir. Aras ve Hakan Akkaya arasında ölüm kalım savaşı başlar.

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Daha 17 dizisi
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