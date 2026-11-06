6 Kasım Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, 6 Kasım 2026 Cuma günü kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Birbirinden farklı yapımların ekrana geleceği cuma akşamında dizi, sinema ve yarışma programları ön plana çıkıyor.
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:15 - 03:45 Evlilik Güzeldir
- 03:45 - 06:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 06:10 - 06:55 Hayallerinin Peşinde
- 06:55 - 07:55 Turgay Başyayla ile...
- 07:55 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 01:30 - 03:15 Yalancı Şahit
- 03:15 - 05:15 Gelinim Mutfakta
- 05:15 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
NOW Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Ömür Usta
- 02:45 - 04:45 Anne Yarısı
- 04:45 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Karagül
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 - 15:00 Ömür Usta
- 15:00 - 17:45 Yeraltı
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:45 Ömür Usta
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
- 03:45 - 06:00 Bahar
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Tosun Paşa
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
- 01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
- 03:30 - 06:00 Bir Gece Masalı
- 06:00 - 07:00 Hercai
- 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:20 Ölümcül Çarpışma
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye