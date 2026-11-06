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6 Kasım Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

6 Kasım 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları belli oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW TV'de Ömür Usta izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

6 Kasım Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın son iş gününde televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, 6 Kasım 2026 Cuma günü kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Birbirinden farklı yapımların ekrana geleceği cuma akşamında dizi, sinema ve yarışma programları ön plana çıkıyor.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:15 - 03:45 Evlilik Güzeldir
  • 03:45 - 06:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 06:10 - 06:55 Hayallerinin Peşinde
  • 06:55 - 07:55 Turgay Başyayla ile...
  • 07:55 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Yalancı Şahit
  • 03:15 - 05:15 Gelinim Mutfakta
  • 05:15 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Ömür Usta
  • 02:45 - 04:45 Anne Yarısı
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:00 - 15:00 Ömür Usta
  • 15:00 - 17:45 Yeraltı
  • 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
  • 03:45 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
  • 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Tosun Paşa

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
  • 03:30 - 06:00 Bir Gece Masalı
  • 06:00 - 07:00 Hercai
  • 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:20 Ölümcül Çarpışma

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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