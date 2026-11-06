Aras Bulut İynemli'nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve son olarak da Deha dizileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Seyircisinin önüne çıkmak için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan ünlü oyuncu Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Geceye takım elbisesi ve Retro gözlükleri ile katılan ünlü isim bu haliyle ilgi çekti. Aras Bulut İynemli'nin davet tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu için sosyal medyada; 'Mehmet Günsür sandım bir an', 'Baba sana ne oldu?', 'Mehmet Günsür gibi olmuş', 'Bu imaj çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.