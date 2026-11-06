MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aras Bulut İynemli'nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi

Son olarak Deha dizisiyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi. Ünlü ismin davet tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aras Bulut İynemli'nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde, Çukur, Çarpışma ve son olarak da Deha dizileriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Seyircisinin önüne çıkmak için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan ünlü oyuncu Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Aras Bulut İynemli nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi 1

Geceye takım elbisesi ve Retro gözlükleri ile katılan ünlü isim bu haliyle ilgi çekti. Aras Bulut İynemli'nin davet tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aras Bulut İynemli nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi 2

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu için sosyal medyada; 'Mehmet Günsür sandım bir an', 'Baba sana ne oldu?', 'Mehmet Günsür gibi olmuş', 'Bu imaj çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

Aras Bulut İynemli nin davet tarzı şaşırttı! Herkes aynı şeyi söyledi 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etmişti! Sebebi ortaya çıktıHem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etmişti! Sebebi ortaya çıktı
Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Saldırganın görüntüsü ortaya çıktı! Katil sağ olarak yakalandı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İkinci ifade, ilk görüntü

İkinci ifade, ilk görüntü

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.