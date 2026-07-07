6 Temmuz reyting sonuçları: Maç o dizinin önüne geçti

Dün ekranlarda birçok program izleyicilerin ilgisini çekti. Günün en çok izlenen yapımları ve reyting sıralamaları şöyle sıralandı.

Zirvede TRT 1 ekranlarında yayınlanan Portekiz-İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması yer aldı. Futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir merakla takip etti. Ardından ATV’nin Alti Üstü İstanbul programı dikkat çekti. Şehir yaşamını ve gündelik olayları masaya yatıran bu program geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

TV8 kanalındaki MasterChef Türkiye ise izlenmeye devam etti. Yarışmanın heyecanı ve şeflerin yorumları izleyicileri cezbetti. Programın ardından ATV’nin Alti Üstü İstanbul özet bölümü de yeniden izlendi. Bu durum, izleyicilerin bu yapımı ne kadar sevdiğini gösterdi.

Akşam haber bültenleri de önemli bir yere sahipti. NOW zincirinin Now Ana Haber programı günün gelişmelerini aktardı. İzleyicilerin beğenisini topladı. STAR TV'de yayınlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nostaljik bir keyif sundu. Kanal D Ana Haber ise güncel olayları aktararak güvenilir bir bilgi kaynağı olmaya devam etti.

Kanal D'nin Cıkış Yok programı eğlenceli içerikleriyle izleyicilerin ilgisini çekti. TRT 1'de yayınlanan Siyah Bere de izleyici ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Son olarak, Show TV'deki Show Ana Haber bülteni en çok takip edilen haber programlarından biri oldu.

Bu reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin tercihlerini gözler önüne seriyor. Her program, kendi izleyici kitlesiyle kendine has bir yer edindi. Ekranlardaki rekabetin ilerleyen günlerde nasıl bir sonuç doğuracağı merakla bekleniyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 PORTEKIZ-ISPANYA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 21:50:10 24:17:54 2 ALTI USTU ISTANBUL ATV 20:46:34 23:49:56 3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:46:07 24:19:32 4 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) ATV 20:00:09 20:46:34 5 NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:05 6 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 20:00:59 22:16:54 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:18 20:00:06 8 CIKIS YOK (Y.S) KANAL D 20:00:55 21:48:29 9 SIYAH BERE TRT 1 24:18:02 25:11:21 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:31 19:59:47

Kaynak: TİAK