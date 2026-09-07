7 Eylül Pazartesi yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

7 Eylül Pazartesi akşamı televizyon karşısına geçecek izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Yeni haftanın ilk gününde hangi dizilerin, yarışmaların ve eğlence programlarının ekrana geleceği merak konusu olurken, özellikle “Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” aramaları öne çıkıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in 7 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. İşte saat saat günün TV rehberi ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:50 - 02:45 Karayip Korsanları:...
- 02:45 - 05:20 Gönül Dağı
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
- 10:30 - 12:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 12:30 - 14:30 Porto Riko - Türkiye
- 14:30 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Beyaz'la Joker
- 02:45 - 04:45 Aşka Dair
- 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü
- 11:30 - 14:00 Daha 17
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:15 İnadına Aşk
- 03:15 - 05:30 Yasak Elma
- 05:30 - 07:15 Şahane Hayatım
- 07:15 - 08:00 İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:15 Mukadderat
SHOW TV Yayın Akışı
- 01:30 - 02:45 Tokatçı
- 02:45 - 04:45 Nadide Hayat
- 04:45 - 06:00 Yayla Kızı
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Güzel Günler
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 03:30 Sakın Arkana Bakma Ali
- 03:30 - 04:30 Türk Müziği
- 04:30 - 07:00 Güzel Köylü
- 07:00 - 07:45 Erkenci Kuş
- 07:45 - 09:30 İki Aile
- 09:30 - 10:45 Yüksek Sosyete
- 10:45 - 14:15 Çirkin
- 14:15 - 15:45 Güzel Köylü
- 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Mercan Köşk
- 03:00 - 05:30 Aldatmak
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
- 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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