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7 Eylül Pazartesi yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” sorularının yanıtı belli oldu. İşte 7 Eylül Pazartesi 2026 TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in gün boyu yayın akışı ve akşam ekranına damga vuracak yapımlar...

7 Eylül Pazartesi yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

7 Eylül Pazartesi akşamı televizyon karşısına geçecek izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Yeni haftanın ilk gününde hangi dizilerin, yarışmaların ve eğlence programlarının ekrana geleceği merak konusu olurken, özellikle “Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” aramaları öne çıkıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in 7 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. İşte saat saat günün TV rehberi ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:50 - 02:45 Karayip Korsanları:...
  • 02:45 - 05:20 Gönül Dağı
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 10:30 - 12:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 12:30 - 14:30 Porto Riko - Türkiye
  • 14:30 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Beyaz'la Joker
  • 02:45 - 04:45 Aşka Dair
  • 04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Daha 17
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 İnadına Aşk
  • 03:15 - 05:30 Yasak Elma
  • 05:30 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Mukadderat

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 02:45 Tokatçı
  • 02:45 - 04:45 Nadide Hayat
  • 04:45 - 06:00 Yayla Kızı
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Güzel Günler
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 03:30 Sakın Arkana Bakma Ali
  • 03:30 - 04:30 Türk Müziği
  • 04:30 - 07:00 Güzel Köylü
  • 07:00 - 07:45 Erkenci Kuş
  • 07:45 - 09:30 İki Aile
  • 09:30 - 10:45 Yüksek Sosyete
  • 10:45 - 14:15 Çirkin
  • 14:15 - 15:45 Güzel Köylü
  • 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Mercan Köşk
  • 03:00 - 05:30 Aldatmak
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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