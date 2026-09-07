7 Eylül Pazartesi yayın akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

7 Eylül Pazartesi akşamı televizyon karşısına geçecek izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Yeni haftanın ilk gününde hangi dizilerin, yarışmaların ve eğlence programlarının ekrana geleceği merak konusu olurken, özellikle “Bugün TV’de ne var?” ve “Bu akşam hangi diziler var?” aramaları öne çıkıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in 7 Eylül 2026 Pazartesi yayın akışı belli oldu. İşte saat saat günün TV rehberi ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar...

TRT 1 Yayın Akışı

00:50 - 02:45 Karayip Korsanları:...

02:45 - 05:20 Gönül Dağı

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 - 12:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 - 14:30 Porto Riko - Türkiye

14:30 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Beyaz'la Joker

02:45 - 04:45 Aşka Dair

04:45 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can

09:00 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:15 İnadına Aşk

03:15 - 05:30 Yasak Elma

05:30 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Mukadderat

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 02:45 Tokatçı

02:45 - 04:45 Nadide Hayat

04:45 - 06:00 Yayla Kızı

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 03:30 Sakın Arkana Bakma Ali

03:30 - 04:30 Türk Müziği

04:30 - 07:00 Güzel Köylü

07:00 - 07:45 Erkenci Kuş

07:45 - 09:30 İki Aile

09:30 - 10:45 Yüksek Sosyete

10:45 - 14:15 Çirkin

14:15 - 15:45 Güzel Köylü

15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Mercan Köşk

03:00 - 05:30 Aldatmak

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mercan Köşk

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı