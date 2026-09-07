Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor

Kylie Jenner, yıllardır yapımı süren hayalindeki evinin kapılarını ilk kez takipçilerine açtı. Ünlü girişimci, 2020 yılında Miley Cyrus'tan satın aldığı 15 milyon dolarlık Calabasas malikanesinin hâlâ tamamlanmadığını açıkladı.



YouTube'da yayınladığı videoda inşaatın son halini gösteren Jenner, evini neden bugüne kadar paylaşmadığını da anlattı.

Videoda inşaat alanına gitmeden önce konuşan Jenner, “İnşaat alanıma gidiyorum. Yaklaşık altı yıldır bir ev inşa ediyorum. Bu mülkü 2020'de satın almıştım" dedi.

ZEYTİN AĞAÇLARINA SERVET HARCADI

Lüks malikanenin girişinde geri dönüştürülmüş Arnavut kaldırımı taşları, lavanta ve zeytin ağaçları dikkat çekti. Kylie Jenner, peyzaj için ünlü tasarımcı Jim Hyatt ile çalıştığını açıkladı.



Jenner ayrıca kız kardeşi Kendall Jenner'ın evindeki tadilat sırasında sökülen genç zeytin ağaçlarını kendi bahçesine taşıdığını anlattı.

BU MALİKANEDE YOK YOK

Tamamlandığında dev malikanede dikkat çeken şu özellikler yer alacak: