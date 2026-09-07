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Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor

Kylie Jenner, yıllardır merak edilen 15 milyon dolarlık hayalindeki malikanesini ilk kez gezdirdi. Ancak ünlü isim, satın almasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen lüks evine hâlâ taşınamadığını açıklayınca sosyal medyada gündem oldu.

Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor

Kylie Jenner, yıllardır yapımı süren hayalindeki evinin kapılarını ilk kez takipçilerine açtı. Ünlü girişimci, 2020 yılında Miley Cyrus'tan satın aldığı 15 milyon dolarlık Calabasas malikanesinin hâlâ tamamlanmadığını açıkladı.
Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor 1

YouTube'da yayınladığı videoda inşaatın son halini gösteren Jenner, evini neden bugüne kadar paylaşmadığını da anlattı.

Videoda inşaat alanına gitmeden önce konuşan Jenner, “İnşaat alanıma gidiyorum. Yaklaşık altı yıldır bir ev inşa ediyorum. Bu mülkü 2020'de satın almıştım" dedi.

Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor 2

ZEYTİN AĞAÇLARINA SERVET HARCADI

Lüks malikanenin girişinde geri dönüştürülmüş Arnavut kaldırımı taşları, lavanta ve zeytin ağaçları dikkat çekti. Kylie Jenner, peyzaj için ünlü tasarımcı Jim Hyatt ile çalıştığını açıkladı.
Kylie Jenner 15 milyon dolarlık malikane aldı! 6 yıldır taşınamıyor 3

Jenner ayrıca kız kardeşi Kendall Jenner'ın evindeki tadilat sırasında sökülen genç zeytin ağaçlarını kendi bahçesine taşıdığını anlattı.

BU MALİKANEDE YOK YOK

Tamamlandığında dev malikanede dikkat çeken şu özellikler yer alacak:

  • 12 araçlık yer altı garajı.
  • Sığınak (bunker).
  • 15 yatak odası.
  • Büyük yüzme havuzu.
  • Spor sahası.
  • Yaklaşık 30 bin metrekarelik yaşam alanı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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