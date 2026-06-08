7 Haziran Reyting sonuçları: Daha 17 zirveye yerleşti

7 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet yaşanırken, günün en çok izlenen yapımları da netleşti.
KANAL D'de yayınlanan "DAHA 17", 20:32'de ekrana geldi. Dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzlenme oranları, güçlü hikayeyle dikkat çekti. Daha 17 2. bölümüyle zriveye yerleşti.
TRT 1'deki "TEŞKİLAT", akşamın ilerleyen saatlerinde, 20:59'da izleyicilere sunuldu. Aksiyon sahneleri ile sürükleyici hikaye izleyicilerden tam not aldı. Reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer buldu.
TV8'in fenomen programı "SURVIVOR", 20:39'da ekranlara geldi. Yarışmadaki gerilim dolu anlar, izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu yarışmaya bağlılık gösterdi. Sonuç olarak, yüksek reytingler elde edildi.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|DAHA 17
|KANAL D
|20:32:21
|23:17:55
|2
|TESKILAT
|TRT 1
|20:59:08
|24:15:27
|3
|VENEZUELA-TURKIYE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI
|ATV
|02:02:24
|03:05:59
|4
|SURVIVOR
|TV8
|20:39:43
|24:29:23
|5
|DAHA 17 OZET
|KANAL D
|20:00:23
|20:32:10
|6
|NOW ANA HABER HAFTA SONU
|NOW
|19:00:07
|20:00:09
|7
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|20:00:25
|20:59:08
|8
|DAHA 17 (TKR)
|KANAL D
|23:18:19
|26:00:00
|9
|SEVDIGIM SENSIN (TKR)
|STAR TV
|20:00:07
|23:03:57
|10
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|20:40:06
|24:17:23
Kaynak: TİAK
Okuyucu Yorumları 0 yorum