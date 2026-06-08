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7 Haziran Reyting sonuçları: Daha 17 zirveye yerleşti

7 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu, hangi program kaçıncı sırada yer aldı? İşte günün reyting tablosu…

7 Haziran Reyting sonuçları: Daha 17 zirveye yerleşti

7 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet yaşanırken, günün en çok izlenen yapımları da netleşti.

KANAL D'de yayınlanan "DAHA 17", 20:32'de ekrana geldi. Dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzlenme oranları, güçlü hikayeyle dikkat çekti. Daha 17 2. bölümüyle zriveye yerleşti.

7 Haziran Reyting sonuçları: Daha 17 zirveye yerleşti 1

TRT 1'deki "TEŞKİLAT", akşamın ilerleyen saatlerinde, 20:59'da izleyicilere sunuldu. Aksiyon sahneleri ile sürükleyici hikaye izleyicilerden tam not aldı. Reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer buldu.

7 Haziran Reyting sonuçları: Daha 17 zirveye yerleşti 2

TV8'in fenomen programı "SURVIVOR", 20:39'da ekranlara geldi. Yarışmadaki gerilim dolu anlar, izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu yarışmaya bağlılık gösterdi. Sonuç olarak, yüksek reytingler elde edildi.

İŞTE MERAK EDİLEN REYTİNGLER

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 DAHA 17 KANAL D 20:32:21 23:17:55
2 TESKILAT TRT 1 20:59:08 24:15:27
3 VENEZUELA-TURKIYE HAZIRLIK MACI KARSILASMASI ATV 02:02:24 03:05:59
4 SURVIVOR TV8 20:39:43 24:29:23
5 DAHA 17 OZET KANAL D 20:00:23 20:32:10
6 NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:07 20:00:09
7 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:25 20:59:08
8 DAHA 17 (TKR) KANAL D 23:18:19 26:00:00
9 SEVDIGIM SENSIN (TKR) STAR TV 20:00:07 23:03:57
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:40:06 24:17:23

Kaynak: TİAK

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