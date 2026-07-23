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Bahar Candan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Nihal Candan hakkında konuşmakta zorlandı! "Acım olgunlaşmadı"

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan, katıldığı bir etkinlikte ablasıyla ilgili sorularla karşılaştı. Yaşadığı acının hâlâ çok taze olduğunu söyleyen Candan, konuşmakta güçlük çekti.

Bahar Candan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Nihal Candan hakkında konuşmakta zorlandı! "Acım olgunlaşmadı"
Öznur Yaslı İkier

Moda yarışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nihal Candan’ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, uzun zaman sonra bir etkinlikte ortaya çıktı.

Nihal Candan hakkında konuşurken duygusal anlar yaşayan Bahar Candan, henüz yaşadığı acıyı anlatmaya hazır olmadığını söyledi.

Bahar Candan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Nihal Candan hakkında konuşmakta zorlandı! "Acım olgunlaşmadı" 1

"ACIM OLGUNLAŞMADI"
Ablasının ölümünden sonra toparlanamadığını belirten Bahar Candan "Hala duygular çok yoğun... Bu konu hakkında konuşabilecek kadar acım olgunlaşmadı henüz. O yüzden yorum yapmayacağım. Yorum yapanları da saygıyla karşılıyorum" dedi.

Bahar Candan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Nihal Candan hakkında konuşmakta zorlandı! "Acım olgunlaşmadı" 2

Bahar Candan'ın, ablasının vefatının ardından yaşadığı süreci atlatmaya çalıştığı ve Nihal Candan'ın anısını yaşatmaya devam ettiği belirtildi.

Bahar Candan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Nihal Candan hakkında konuşmakta zorlandı! "Acım olgunlaşmadı" 3

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Bahar Candan Nihal Candan
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