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Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! 'Tam izlenmez diyordum'

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı yaz dizisi Muhtemel Aşk perşembe akşamları yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Her bölümü büyük ses getiren fenomen dizi yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanla sosyal medyada gündem oldu.

Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! 'Tam izlenmez diyordum'
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragman kısa sürede gündem oldu.

**MUHTEMEL AŞK 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI
Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanına 'Önceki fragman korkutmuştu', 'Tam izlenmez diyordum', 'Senarist ilk fragmanın tepkilerinden sonra kendine gelmiş', 'Önceki fragmandan sonra ilaç gibi geldi valla' şeklinde yorumlar yapıldı.

Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! Tam izlenmez diyordum 1

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! Tam izlenmez diyordum 2

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! Tam izlenmez diyordum 3

Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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