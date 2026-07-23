Muhtemel Aşk 6. bölüm 2. fragman İZLE! 'Tam izlenmez diyordum'

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Her hafta reyting listelerinde birinci sıraya yerleşen fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi bir fragman daha yayınlandı. Yayınlanan fragman kısa sürede gündem oldu.

**MUHTEMEL AŞK 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Kalıpların dışında olmak bizim doğamızda var. 😉#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV’de! @ShowTV pic.twitter.com/gCvGuCpsDC — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) July 21, 2026

YORUM YAĞDI

Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm fragmanına 'Önceki fragman korkutmuştu', 'Tam izlenmez diyordum', 'Senarist ilk fragmanın tepkilerinden sonra kendine gelmiş', 'Önceki fragmandan sonra ilaç gibi geldi valla' şeklinde yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

Kadir gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaşırken, Defne sevdiği adamı koruyabilmek için en ağır bedeli ödemeye hazırlanır. Tolga'nın yaptığı beklenmedik hamle, kurulan tüm dengeleri altüst ederken, Leyla'yla kurduğu ortaklık Defne ile Kadir'in mutluluğunu tehdit etmeye başlar.

Kalbiyle vicdanı arasında sıkışan Defne, geri dönüşü olmayan bir kararın eşiğine gelirken, peş peşe yaşanacak gelişmeler herkesi bambaşka bir yola sürükler. Aşkın en büyük sınavını vereceği bu bölümde söylenecek tek bir cümle, Defne ile Kadir'in hikâyesini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.