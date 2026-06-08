8 Haziran Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 08 Haziran Pazartesi 2026 TV yayın akışı açıklandı. Günün erken saatlerinden itibaren “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayan izleyiciler, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışlarını mercek altına aldı. Sevilen diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı yapımları ve sinema filmleriyle dolu yayın listesinde hangi yapımın saat kaçta ekranlara geleceği belli oldu. İşte 8 Haziran Pazartesi TV yayın akışı detayları…
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 3'te 3
- 01:30 - 05:25 Dizi
- 05:25 - 05:40 Lingo Türkiye
- 05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
- 06:30 - 10:30 Balkan Ninnisi
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 02:45 - 03:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma
- 03:40 - 04:00 5N 1K
- 04:00 - 06:00 Siyah Beyaz Aşk
- 06:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:45 Aykut Enişte
- 02:45 - 06:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:30 Alemde Bir Gece
- 02:30 - 04:00 İstanbullu Gelin
- 04:00 - 05:00 Türk Müziği
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
- 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:20 Panda Planı 2
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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