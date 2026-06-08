8 Haziran Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 08 Haziran Pazartesi 2026 TV yayın akışı açıklandı. Günün erken saatlerinden itibaren “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arayan izleyiciler, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışlarını mercek altına aldı. Sevilen diziler, yarışma programları, gündüz kuşağı yapımları ve sinema filmleriyle dolu yayın listesinde hangi yapımın saat kaçta ekranlara geleceği belli oldu. İşte 8 Haziran Pazartesi TV yayın akışı detayları…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30 3'te 3

01:30 - 05:25 Dizi

05:25 - 05:40 Lingo Türkiye

05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...

06:30 - 10:30 Balkan Ninnisi

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:00 Seksenler

14:00 - 17:45 Benim Adım Melek

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

02:45 - 03:40 Kıyamet: Büyük Çarpışma

03:40 - 04:00 5N 1K

04:00 - 06:00 Siyah Beyaz Aşk

06:00 - 09:00 Yabancı Damat

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

00:45 - 02:45 Aykut Enişte

02:45 - 06:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - 12:30 Bahar

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:30 Alemde Bir Gece

02:30 - 04:00 İstanbullu Gelin

04:00 - 05:00 Türk Müziği

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz

05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:20 Panda Planı 2

TV8 Yayın Akışı