8 Şubat'ta Survivor'dan kim elendi? Hemen paylaşım yaptı

Survivor 2026'da heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasındaki rekabetin arttığı bu haftada, 8 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları Doğuş, Can Berkay, Serhan ve Murat Arkın'dan oluşuyordu.

8 ŞUBAT SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da seyirci tarafından koruma altına alınan Murat ve Serhan'ın eleme adaylığı düştü. Doğuş ve Can Berkay, Survivor'da kalmak için düelloda karşı karşıya geldi.

Doğuş ve Can Berkay arasındaki eleme düellosunun galibi Can Berkay oldu ve Doğuş Survivor 2026'ya veda etti.

Doğuş'un elenmesiyle Ünlüler takımı büyük bir kayıp yaşarken sosyal medyada bu elenmeyi konuştu. Doğuş'a dair izleyiciler "Adaya uygun değildi" yorumlarında bulundu.

Doğuş ise elenir elenmez sosyal medya hesabından "Merhaba" yazarak bir paylaşım yaptı.