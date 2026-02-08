MAGAZİN

Kelly Brook’tan yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı dağıtabilirim"

Ünlü model ve televizyon yıldızı Kelly Brook, eşi Jeremy Parisi ile özel hayatına dair yaptığı cesur açıklamalarla gündeme geldi. 45 yaşındaki Brook, “Bir hafta sekssiz geçirmek bana göre çok uzun bir süre” sözleriyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

2022 yılında İtalyan model Jeremy Parisi ile evlenen model Kelly Brook, verdiği yeni röportajda ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulundu. Ünlü isim, çiftler arasındaki fiziksel yakınlığın önemine dikkat çekerek, “Bir haftadan sonra mutlaka bir tarafın harekete geçmesi gerekir. Aksi tuhaf olur” ifadelerini kullandı.

Brook, tatillerde ilişkilerinin çok daha yoğun olduğunu belirtirken, günlük hayatın temposunun bu durumu zorlaştırdığını da dile getirdi. Ünlü model, “Tatildeyken neredeyse her gün birlikte oluyoruz ama evde bunu sürdürmek daha zor. Bazen köpeğimiz bile yatağa giriyor, ev arkadaşı gibi hissediyoruz” sözleriyle dikkat çekti.

KULAK TIKACI ŞAKASI

Kelly Brook’un Aralık ayında katıldığı reality programı nedeniyle eşiyle ayrı kalması, çiftin ilişkisi açısından bir ilk oldu.

Ünlü isim, yarışma sonrası konakladıkları otelde yaptığı esprili açıklamayla da gündem olmuştu. Eşiyle aynı katta kalan yakınları için kulak tıkacı bırakmayı düşündüğünü söyleyen Brook, “Komşulara kulak tıkacı dağıtabilirim” demişti.

