Bad Bunny ve Lady Gaga Super Bowl'da şov yaptı! Her detayı gündemde

2026 Super Bowl, sadece sporun değil, aynı zamanda müziğin ve şov dünyasının da zirvesi oldu. Bad Bunny, Apple Music devre arası şovunda sergilediği performansla izleyicileri büyüledi.

'Dünya dans edecek' sloganıyla yola çıkan sanatçı, Lady Gaga ve Ricky Martin gibi isimlerle birlikte sahneye çıkarak, Latin Amerika ve özellikle Porto Riko kültürünü yansıtan bir şov sundu. Sahne tasarımı, Porto Riko'daki mahalleleri andıran berber dükkanı, içki dükkanı ve tipik evleriyle dikkat çekti.

Performans sırasında Bad Bunny, kendi şarkılarından oluşan bir medley sunarak, 100 milyondan fazla izleyiciye kendini ve müziğini tanıttı. Şovun en dikkat çekici anlarından biri, sahnede gerçek bir düğün töreninin canlandırılması oldu. Pedro Pascal ve Jessica Alba gibi ünlü isimler de sahnedeki partiye katılarak, coşkuyu daha da artırdı.

Bad Bunny ve Lady Gaga'nın unutulmaz performansı, 2026 Super Bowl'una damga vurdu.