8 Temmuz reytinglerinde Doğanın Kanunu zirvede

Dün akşam televizyon ekranlarında yaşanan heyecan dolu anlar, reytingler üzerinde etkisini gösterdi. En yüksek izlenme oranlarını toplayan program "Doğanın Kanunu" oldu. Star TV'de yayınlanan bu dizi, izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Uzun süren yayın süresi, heyecanı doruklara taşıdı.

Dizinin hemen ardından ATV'de yayınlanan "Var mısın yok musun" programı, izleyicileri ekran başına kilitledi. Eğlence ve şaşkınlık dolu anlar yaşandı. Bu yarışma, seyircilerden büyük ilgi gördü. Yüksek reytingleri ile dikkat çekmeyi başardı.

TV8'in sevilen programı "MasterChef Türkiye", sıralamada üçüncü sırada yer aldı. Bu akşam lezzet dolu mücadelelere sahne oldu. Özellikle yemek tutkunlarının ilgisini çekti. Geceyi etkileyici bir şekilde sonlandırmayı başardı.

Star TV, "Doğanın Kanunu" özet bölümü yayınladı. İzleyiciler bu özeti ilgiyle takip etti. Dizi hayranları yeniden ekran başına toplandı.

Now TV'nin "Ana Haber" bülteni, geç saatlere kadar ülke gündemini aktardı. Duyurular ve haberlerle güçlü bir takipçi kitlesine sahip. İzleyicilere önemli bilgiler sundu.

"Recep İvedik 3" filmi, Now TV'de yayınlandı. Geçmişin önemli anılarına dönerken, eğlenceli anlarını da hatırlattı.

Günün haber akışı, Kanal D ve Show TV'deki ana haber bültenleri ile sürdü. Her iki kanal, önemli gelişmeleri güncel bir biçimde izleyicilere ulaştırdı.

ATV'deki "Var mısın yok musun" özet bölümü, yarışmanın en heyecanlı anlarını tekrar izlemek isteyenler için güzel bir fırsat sundu.

Dün akşam yaşananlar, televizyon dünyasında reyting savaşlarının ne kadar sert geçtiğini bir kez daha gösterdi. Ekranda izleyicileri etkileyen programlar, kendini sürekli yenileyerek izleyici kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 DOGANIN KANUNU STAR TV 21:00:00 23:44:57 2 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:45:40 23:42:04 3 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:36:11 24:20:32 4 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV 20:00:10 21:00:00 5 NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:17 6 RECEP IVEDIK 3 (T.S) NOW 20:17:11 22:13:21 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:35 19:59:59 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:35 19:59:54 9 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV 19:59:58 20:45:40 10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 18:36:14 20:36:11

Kaynak: TİAK