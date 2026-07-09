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'Trump babam' diyor! Necla Özmen için Arif Verimli teşhisi koydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, yaptığı son açıklamalarla yeniden kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Özmen, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'a duygusal bir çağrıda bulundu. Prof. Dr. Arif Verimli ise Özmen'in bu durumu hakkında teşhisi koydu.

'Trump babam' diyor! Necla Özmen için Arif Verimli teşhisi koydu
Öznur Yaslı İkier

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek kamuoyunda geniş yankı uyandıran Necla Özmen, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Trump'a yönelik yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Özmen'in sözlerinin ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Trump babam diyor! Necla Özmen için Arif Verimli teşhisi koydu 1

'BİR KIZINA SAHİP ÇIKAMADIN'
Ankara'da yaşayan Necla Özmen, daha önce Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattığını ve DNA testi yapılmasını istediğini açıklamıştı. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'a seslenen Özmen, gözyaşları içinde, "Koskoca dünya liderisin babacığım... Bir kızına sahip çıkamadın." ifadelerini kullandı.

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda Özmen'in duruma "sanrı" teşhisi koydu. Verimli, paylaşımında, "Yalnız ben bu kadıncağıza çok üzülüyorum. Bu bir sanrıdır. Trump DNA verse ve kızı çıkmasa bile inanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Verimli, bir takipçisinin “Bence sosyal medyadan para kazanmanın yolunu buldu onun için ısrarla devam ediyor” mesajına ise “Yok değil” yanıtını verirken bu durumun tedavisi olduğunu belirtti.

Trump babam diyor! Necla Özmen için Arif Verimli teşhisi koydu 2

Verimli, “Kötü bir son olmasından korkuyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
arif verimli trump
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