Peş peşe beyin kanaması geçirdi! Usta oyuncu Ruhsar Gültekin'den haber var

Usta tiyatro oyuncusu Ruhsar Gültekin'in peş peşe geçirdiği iki beyin kanamasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Tedavisinin sürdüğü hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Ruhsar Gültekin, daha önce başka bir sağlık kuruluşunda beyin kanaması ve anevrizma tanısı aldıktan sonra 7 Temmuz'da hastaneye başvurdu. Tetkikleri devam ederken ikinci bir beyin kanaması geçiren oyuncuya hızla müdahale edildi.

'TEDAVİSİ GEREĞİ YENİDEN UYUTULMAKTADIR'

Usta sanatçının tedavi süreciyle ilgili Başhekim Prof. Dr. Hamdi Karakayalı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hastamız Ruhsar Gültekin, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç’a muayene olmak üzere başvurmuştur. Başka bir sağlık kurumunda beyin kanaması ve anevrizma tanısı konulduğundan hastamıza hızla gerekli tetkikler yapılmıştır. Hastamızın tetkikleri sürerken öğlen saatlerinde yeni bir kanama olduğu görülmüş ve önce girişimsel radyolog Doç. Dr. Mehmet Barburoğlu tarafından işleme alınmış, ardından Prof. Dr. Kenan Koç ve ekibi tarafından ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Hastanın kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanmıştır. Ameliyat sonrası tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmekte olup, 8 Temmuz (dün) sabah saatlerinde uyandırılarak muayene edilmiş, bilincinin açık ve stabil olduğu görülmüştür. Tedavisi gereği yeniden uyutulmaktadır. Hastamız multidisipliner ekip tarafından yakından izlenmekte ve tedavisi stabil olarak devam etmektedir."