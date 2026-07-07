88 yaşındaki Anthony Hopkins, Dünya Kupası heyecanına ortak oldu! Son hali hayranlarını şaşırttı

İki Oscar ödüllü usta oyuncu Anthony Hopkins, Instagram'da paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. 88 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda İngiltere ile Meksika arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye hazırlanırken verdiği pozla adeta tanınmaz hale geldi.

IMDb verilerine göre Anthony Hopkins, ilerleyen yaşına rağmen kariyerine ara vermeden devam ediyor. Usta oyuncunun yapım aşamasında veya hazırlık sürecinde bulunan yedi farklı projesi bulunuyor.

Anthony Hopkins sosyal medyada da oldukça aktif. Resimlerinden piyano performanslarına, dans videolarından mutfakta hazırladığı tariflere kadar pek çok paylaşım yapan oyuncunun son gönderisi ise takipçilerinden beğeni aldı.

88 yaşındaki usta oyuncunun enerjik hallerine beğeni ve yorum yağdı.