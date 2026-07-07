Hesapları kapatıldı ama... Dilan Polat pes etmiyor

Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın evine döndü.

6,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabına erişim engelli gelen Dilan Polat’tan bir yeni paylaşım daha geldi. Dilan Polat, eşi Engin Polat’la asansörde poz verdi.

Hastanede tedavisi çabuk biten Dilan Polat hesaplarının kapatılmasına rağmen pes etmiyor. Polat çalışanlarının hesaplarından bu sefer de yeni çıkan ürünlerini tanıttı.

Başkalarının hesabını kullanarak reklam yapan Dilan Polat'ın konuşurken heyecanlanması da dikkat çekti.

Sosyal medyada ise Dilan Polat'a "Bu kadın akıllanmaz" yorumları yağdı.