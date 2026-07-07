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Hesapları kapatıldı ama... Dilan Polat pes etmiyor

Hastaneden taburcu olur olmaz yeni çıkan ürünlerinin reklamını yapmak için harekete geçen Dilan Polat bu sefer çalışanlarının hesaplarını kullandı. Instagram hesapları erişime kapatılan fenomen adeta pes etmiyor.

Hesapları kapatıldı ama... Dilan Polat pes etmiyor

Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın evine döndü.

6,3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabına erişim engelli gelen Dilan Polat’tan bir yeni paylaşım daha geldi. Dilan Polat, eşi Engin Polat’la asansörde poz verdi.

Hesapları kapatıldı ama... Dilan Polat pes etmiyor 1

Hastanede tedavisi çabuk biten Dilan Polat hesaplarının kapatılmasına rağmen pes etmiyor. Polat çalışanlarının hesaplarından bu sefer de yeni çıkan ürünlerini tanıttı.

Başkalarının hesabını kullanarak reklam yapan Dilan Polat'ın konuşurken heyecanlanması da dikkat çekti.

Hesapları kapatıldı ama... Dilan Polat pes etmiyor 2

Sosyal medyada ise Dilan Polat'a "Bu kadın akıllanmaz" yorumları yağdı.

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Dilan Polat
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