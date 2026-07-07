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Teklif üstüne teklif yağdı! Mert Yazıcıoğlu kararını verdi

“Kuruluş Orhan” dizisinin ardından yeni gelen dizi projelerini değerlendiren Mert Yazıcıoğlu sonunda kararını verdi. Yazıcıoğlu, kararını Netflix’in TMC Film imzalı Aras kod adlı diziden yana kullandı.

Teklif üstüne teklif yağdı! Mert Yazıcıoğlu kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Kuruluş Orhan” dizisinin final yapmasıyla birlikte Mert Yazıcıoğlu'na teklif üstüne teklif gitti. Yazıcıoğlu ise kararını Netflix’in TMC Film imzalı Aras kod adlı diziden yana kullandı.

Dizinin yönetmeninin Yazıcıoğlu’nun bir önceki dizisi “Kızıl Goncalar”ı da çeken Ömür Atay olması dikkatlerden kaçmadı.

Teklif üstüne teklif yağdı! Mert Yazıcıoğlu kararını verdi 1

Dizinin hikâyesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yazıcıoğlu “Aras” dizisinde İstanbul’da köpeğiyle yaşayan acil servis doktoru Aras’a hayat verecek.

Hayatıyla ilgili bildiği her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen Aras, köklerini aramak için gittiği Doğubayazıt’taki konakta kendisini bir kan davasının ortasında bulur ve bu can pazarında Ceylan’la yakınlaşır.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan
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