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Charlize Theron'dan kırmızı halıda göz kamaştıran tarz! Yıllara meydan okuyor

Charlize Theron, 17. Governors Awards töreninde derin dekolteli kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 51 yaşındaki oyuncunun güzellik sırları da ortaya çıktı.

Charlize Theron'dan kırmızı halıda göz kamaştıran tarz! Yıllara meydan okuyor
Nebahat Kübra Akalın

Hollywood yıldızları, 17. Governors Awards töreninde şıklık yarışına girdi. 2027 ödül sezonunun resmi başlangıcı kabul edilen törende, kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri Charlize Theron oldu.

51 yaşındaki Charlize Theron, derin göğüs dekoltesi ve cesur kesimiyle dikkat çeken kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu.

Charlize Theron dan kırmızı halıda göz kamaştıran tarz! Yıllara meydan okuyor 1

Oscar ödüllü oyuncu, yere kadar uzanan çarpıcı kırmızı elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. Derin göğüs dekoltesi ve göğüs kısmındaki cesur kesimiyle öne çıkan tasarımın altından görünen kırmızı deri sütyeni de dikkatlerden kaçmadı.

GÜZELLİK SIRLARI NELER?

Charlize Theron'un yıllara meydan okuyan görünümünün arkasında pilates, yoga ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklar bulunuyor.
Charlize Theron dan kırmızı halıda göz kamaştıran tarz! Yıllara meydan okuyor 2

Theron'un beslenme alışkanlıklarında yeşil yapraklı sebzeler ve bitki ağırlıklı yiyecekler öne çıkıyor. Daha önce verdiği röportajlarda lahana, yeşil salata ve sebze sularını günlük beslenmesinin bir parçası olarak anlatmıştı.

Oyuncu ayrıca cildine çok önem veriyor ve hava kapalı veya yağmurlu olsa bile sabah güneş koruyucusunu sürüyor.

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Charlize Theron
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