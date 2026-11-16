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Gelenekten geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e el verdi

Necati Cumalı’nın toplumsal gerçekçi eserinden Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanan Susuz Yaz, 63 yıl sonra yeniden hayat buldu.

Gelenekten geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e el verdi
Cihan

İlk sinema filmi olan Susuz Yaz’da Bahar’a hayat veren Hülya Koçyiğit, aynı adı taşıyan Kanal D’nin yeni dizisinde geleneği geleceğe taşıyan halefi Lizge Cömert ile buluştu. Antalya’da düzenlenen küresel iklim zirvesi COP31’de Susuz Yaz’ı birlikte izleyip filmin afişi önünde poz veren usta oyuncu, “Hülya Koçyiğit el verdi” diyerek ‘Yeni Bahar’a desteğini gösterdi.

Altın Ayı Kazandı
1963 yılında Necati Cumalı’nın Ege bölgesinin kırsal kesiminde yaşanan sorunları ele aldığı öyküsü Susuz Yaz, Türk sinemasının usta ismi Metin Erksan tarafından filme çekildi. Türk sinemasının ilk kez uluslararası ödüle layık görüldüğü Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan eser, çocuk yaşlarındaki Hülya Koçiyiğit’in oynadığı ilk sinema filmi olarak da tarihe geçti.

Star Sistemini Yıktı
Necati Cumalı’nın suyu odağına alan sarılarla bezeli öyküsünü beyaz perdenin unutulmazları arasına sokan Metin Erksan’ın aynı adlı eseri, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde yaşanan susuzluğu, Türk sinemasında star sistemini al aşağı ederek seyirciyle buluşturdu. Yeşilçam’ın aksine filmde daha önce hiç tanınmamış oyuncular rol aldı.

63 Yıl Sonra TV’de
Aradan geçen 63 yılda küresel iklim değişikliğinin etkileri daha belirgin hale geldi. Su, artık ülkeler tarafından bir ‘milli güvenlik’ meselesi olarak algılanırken Susuz Yaz’ın kırılgan ve çaresiz Bahar’ı tüm gerçekliğiyle bu kez televizyon ekranında kendisini gösterdi.

Akdeniz Buluşması
63 yıl önce Bahar’a hayat veren Hülya Koçyiğit ile Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz’da Bahar’ı canlandıran Lizge Cömert, dünyanın küresel ısınmaya çare aradığı bir zirvede buluştu. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31’de bir araya gelen iki kadın sanatçı, Metin Erksan imzalı Susuz Yaz’ın özel gösterimi ve söyleşisinde buluştu.
Gelenekten geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e el verdi 1
Usta El Verdi
Etkinlik için Susuz Yaz’ın çekimlerinin devam ettiği Adana’dan Antalya’ya gelen Lizge Cömert, Hülya Koçyiğit ile birlikte “Susuz Yaz” afişinin önünde poz verdi. Usta oyuncu, Lizge Cömert’in elini tutarken “Hülya Koçyiğit el verdi.” diyerek halefine tam desteğini gösterdi.

“Su Bir Kişinin Olamaz”
Susuz Yaz’ın gerçek olaylardan esinlendiğini vurgulayan Hülya Koçyiğit, “İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde geçiyor. Gerçek karakterleri canlandırdık. Su bir kişinin olamaz, bunun hikayesiydi." dedi.

“Hor Kullandık”
Koçyiğit, iklim değişikliğiyle mücadelede herkese sorumluluk düştüğünü söyleyerek, “İyi ki böyle bir organizasyon yapıldı. Çünkü dünyayı ne yazık ki çok hor kullandık. Ardı ardına felaketler yaşıyoruz. Bu, giderek dünyayı tükettiğimizi gösteriyor. " diye konuştu.

Gelenekten geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e el verdi 2

“Merakla Bekliyorum”
Susuz Yaz’ın Kanal D ekranında ‘yeni dizi’ olarak hayat bulacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Koçyiğit, “Kanal D'de yakında yayınlanmaya başlayacak Susuz Yaz dizisi beni çok heyecanlandırdı. Ben de baştan sona izleyeceğim. Merakla bekliyorum. " dedi.

Ortak Hikaye, Farklı Yorum
Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Susuz Yaz'da Bahar karakterine hayat veren Lizge Cömert ise usta oyuncuya duyduğu hayranlığı dile getirerek, “Ortak bir hikayeyi farklı şekilde yorumlayacağız. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Çekimler Adana’da
Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin çekimleri Adana'da sürüyor. Hikayesi 1970'li yılların Çarlak Köyü'nde geçen yapımda Osman karakterini Mert Ramazan Demir, Bahar'ı Lizge Cömert ve Hasan'ı ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç canlandırıyor.

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Kanal D Hülya Koçyiğit Lizge Cömert
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