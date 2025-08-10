MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

9 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi?

MasterChef'te yeni sezon heyecanı sürüyor. 9 Ağustos Cumartesi yayınlanan yeni bölümünde; yedeklerden bir kişi ana kadroya seçildi.

9 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi?

9 Ağustos 2025 MasterChef bölümünde heyecan doruktaydı. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümde, yedek yarışmacılar hünerlerini sergileyerek jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.

Yapılan zorlu yemeklerin ardından, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, tadım yaparak değerlendirmelerde bulundu.

9 Ağustos MasterChef te yedeklerden ana kadroya kim girdi? 1

İlk etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Mert, Nisan, Aslı, Meryem, Alperen, Muratcan, Elif, Deniz ve Edanur oldu.

İkinci etapta ise yarışmacılar, yaratıcı bir tabak hazırladı. Verilen süre sonunda tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan ana kadroya giren isim Mert oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı! Tatil pozlarıYine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı! Tatil pozları
Tesettürden çıkıp estetik yaptırdı! Popstar Özlem'in son hali şaşırttıTesettürden çıkıp estetik yaptırdı! Popstar Özlem'in son hali şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi bile kaçırabilir...

Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi bile kaçırabilir...

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.