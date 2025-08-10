9 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya kim girdi?

9 Ağustos 2025 MasterChef bölümünde heyecan doruktaydı. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümde, yedek yarışmacılar hünerlerini sergileyerek jüri üyelerini etkilemeye çalıştı.

Yapılan zorlu yemeklerin ardından, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, tadım yaparak değerlendirmelerde bulundu.

İlk etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Mert, Nisan, Aslı, Meryem, Alperen, Muratcan, Elif, Deniz ve Edanur oldu.

İkinci etapta ise yarışmacılar, yaratıcı bir tabak hazırladı. Verilen süre sonunda tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan ana kadroya giren isim Mert oldu.