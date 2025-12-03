MAGAZİN

Şener Üşümezsoy Survivor'a mı katılacak? 500 bin dolar itirafı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy zaman zaman spor yaptığı anlara dair görüntüleriyle de gündeme geliyor. Şener Üşümezsoy'un Survivor açıklaması ve itirafı dikkat çekti.

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş belli olurken ilginç bir isim gündeme geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Survivor açıklamalarıyla dikkat çekti.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programında Survivor'a katılmama sebebi açıkladı.

Üşümezsoy, Survivor 2026 ile ilgili ''Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'' dedi.

''500 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ''

75 yaşındaki Üşümezsoy, sözlerinin devamında ''Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim” diye konuştu.

SURVIVOR ÜNLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı, yarışmada ter dökecek ünlü isimleri sosyal medya hesabından peş peşe açıkladı. Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

