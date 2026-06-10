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9 Haziran akşamı en çok ne izlendi? A.B.İ son bölüm zirveyi bırakmadı

9 Haziran 2026 reyting sonuçları belli oldu. Zirve yarışının kazananı A.B.İ olurken, dizinin son bölümü rakiplerini geride bırakarak gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

9 Haziran akşamı en çok ne izlendi? A.B.İ son bölüm zirveyi bırakmadı

Dün gerçekleşen televizyon reytingleri, izleyicilerin en çok hangi yapımlara yöneldiğini gösterdi. Zirvede ATV’nin dikkat çeken programı "A.B.İ." var. Hem güçlü kurgusu hem de etkileyici hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitledi. Program, akşam saatlerinde büyük bir ilgi gördü.

9 Haziran akşamı en çok ne izlendi? A.B.İ son bölüm zirveyi bırakmadı 1

İkinci sırada "Mehmed Fetihler Sultanı" bulunuyor. TRT 1'deki gösterimi dikkat çekti. Tarihi dramanın her zaman izleyici ilgisini çektiği biliniyor. Bu yapım da geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

ATV’nin diğer popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sabah saatlerinde izleyicilerle buluştu. Reyting sıralamasında üçüncü sırayı aldı. Müge Anlı’nın araştırmacı gazeteciliği, gündem olan konuları ortaya koyuyor. Bu durum, gün boyunca birçok tartışmayı beraberinde getiriyor.

"Survivor" TV8'deki gösterimiyle akşam saatlerinde yer aldı. İzleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Yarışmanın rekabetçi yapısı ve sürükleyici terimleri, izleyici ilgisini artırıyor.

Dört numarada ATV’nin "Esra Erol’da" programı var. Bu program, ailelerin sosyal dinamiklere ışık tutmasını sağlıyor. Esra Erol’un sunduğu konular dikkat çekiyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 A.B.I. ATV 20:38:12 24:17:35
2 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 21:00:06 24:10:48
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 13:00:03
4 SURVIVOR TV8 20:40:25 24:22:34
5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:09 18:45:54
6 ATV ANA HABER ATV 19:00:11 19:52:20
7 A.B.I. (OZET) ATV 20:00:07 20:38:12
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:06
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:21 20:00:09
10 RECEP IVEDIK 3 (T.S) NOW 20:15:16 22:13:42

Kaynak: TİAK

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