MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

9 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler var, TV'de ne var?

9 Kasım Pazartesi akşamı televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler yayın akışını araştırmaya başladı. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in bugünkü programları belli oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve günün öne çıkan yapımları...

9 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler var, TV'de ne var?
Mynet

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Yeni haftaya dizi, yarışma ve eğlence programlarıyla başlamak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında hangi programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda ne var? Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? İşte kanalların 9 Kasım Pazartesi güncel TV yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:35 3'te 3
  • 01:35 - 03:45 Taşacak Bu Deniz
  • 03:45 - 05:20 Diriliş Ertuğrul
  • 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
  • 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
  • 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:30 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
  • 03:00 - 04:30 Çirkin Şansı
  • 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 03:00 Anne Yarısı
  • 03:00 - 05:00 Şevkat Yerimdar
  • 05:00 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Karagül
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
  • 15:00 - 17:30 Ömür Usta
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:45 Recep İvedik 7

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 02:30 Hadi Hayırlısı :...
  • 02:30 - 04:00 Şendul Şaban
  • 04:00 - 06:00 Kardeşim Benim
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:30 Tuzlu Kahve
  • 03:30 - 04:30 Türk Müziği
  • 04:30 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 06:00 - 06:30 Baba Ocağı
  • 06:30 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
  • 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:20 Bir Gece Masalı
  • 05:20 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 % 100 Futbol
  • 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
  • 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O dizideki sahneleri sınırları zorladıO dizideki sahneleri sınırları zorladı
Cesur sahneler arttı! Eleştirmenlerden yorum yağdıCesur sahneler arttı! Eleştirmenlerden yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Resmen duyurdular! "3 gemiyi vurduk"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.