9 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler var, TV'de ne var?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Yeni haftaya dizi, yarışma ve eğlence programlarıyla başlamak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında hangi programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda ne var? Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? İşte kanalların 9 Kasım Pazartesi güncel TV yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 01:35 3'te 3

01:35 - 03:45 Taşacak Bu Deniz

03:45 - 05:20 Diriliş Ertuğrul

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 14:10 Seksenler

14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar

03:00 - 04:30 Çirkin Şansı

04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

00:00 - 03:00 Anne Yarısı

03:00 - 05:00 Şevkat Yerimdar

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Karagül

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:30 Ömür Usta

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:45 Recep İvedik 7

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 02:30 Hadi Hayırlısı :...

02:30 - 04:00 Şendul Şaban

04:00 - 06:00 Kardeşim Benim

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Tuzlu Kahve

03:30 - 04:30 Türk Müziği

04:30 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları

06:00 - 06:30 Baba Ocağı

06:30 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:20 Bir Gece Masalı

05:20 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı