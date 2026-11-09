9 Kasım 2026 TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam hangi diziler var, TV'de ne var?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Yeni haftaya dizi, yarışma ve eğlence programlarıyla başlamak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında hangi programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda ne var? Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? İşte kanalların 9 Kasım Pazartesi güncel TV yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:35 3'te 3
- 01:35 - 03:45 Taşacak Bu Deniz
- 03:45 - 05:20 Diriliş Ertuğrul
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
- 03:00 - 04:30 Çirkin Şansı
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW Yayın Akışı
- 00:00 - 03:00 Anne Yarısı
- 03:00 - 05:00 Şevkat Yerimdar
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Karagül
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:30 Ömür Usta
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:45 Recep İvedik 7
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:30 Hadi Hayırlısı :...
- 02:30 - 04:00 Şendul Şaban
- 04:00 - 06:00 Kardeşim Benim
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Tuzlu Kahve
- 03:30 - 04:30 Türk Müziği
- 04:30 - 06:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 06:00 - 06:30 Baba Ocağı
- 06:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:20 Bir Gece Masalı
- 05:20 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 % 100 Futbol
- 01:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye