90 günde 16 kilo veren Zara kahvaltısını paylaştı! "Yemeyin kızlar"

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, son dönemde fiziğiyle gündeme geliyor. Kilo alınca pek çok yorum alan Zara daha sonra sıkı bir diyete başladı.

Bir süredir kilo alımıyla konuşulan 49 yaşındaki Zara kısa sürede aralıklı oruç sayesinde kilo verdi. 90 günde 16 kilo veren Zara bu süreçte ne yiyip ne yemediğini de paylaştı.

"Birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım" diyen Zara önce masada olanları ve yemediği yemekleri gösterdi.

"Bakın benim şu an oturduğum masada bu nimetler var" diyen Zara "Domates dışında elimi uzattığım yok" diyerek kadınlara da "Yemeyin" dedi.



Zara ayrıca kahvaltısını da paylaştı. Şarkıcı salatalık, yumurta ve 4-5 zeytinden oluşan kahvaltısıyla diyetinden bir öğünü gösterdi.