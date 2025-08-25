90 kilodan 60 kiloya düştü! Işın Karaca son haliyle beğeni topladı

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca 1 yılda tam 30 kilo verdi.

90 kilodan 60 kiloya kadar düşen ünlü isim yeni görünümüyle beğeni topladı. Dün akşam sahneye çıkarak sevenlerine keyifli bir gece yaşatan Işın Karaca'nın fit haline yorum yağdı.

Işın Karaca'nın değişimini görenler gözlerine inanamadı. Karaca'ya sosyal medyada; 'çok güzel olmuş', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERMİŞTİ

Işın Karaca, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.

Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.” ifadelerini kullandı.