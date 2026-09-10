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Rahmi Koç dansıyla gündemde! Yaşı merak edildi

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Rahmi Koç, katıldığı doğum günü yemeğinin ardında dans etti. İlerleyen yaşına rağmen enerjisiyle dikkat çeken Koç'un yaşı da merak edildi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’in 98’inci yaş günü kutlandı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç kutlamada yer aldı.

Pembe renkte hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar arasında üfleyen Semahat Arsel’in ardından gecenin ilerleyen saatlerinde neşeli anlar yaşandı. İş insanı Koç pasta kesiminin ardından ablasıyla çiftetelli oynadı.

Rahmi Koç dansıyla gündemde! Yaşı merak edildi 1

Davetlilerin yoğun ilgisi ve alkışları arasında müziğin ritmine eşlik eden Rahmi Koç'un o keyifli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Rahmi Koç dansıyla gündemde! Yaşı merak edildi 2

Sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerden sonra Rahmi Koç'un yaşı da merak edildi.

RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç 95 yaşında.

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rahmi koç
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