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10 Eylül reyting sonuçları: Sevdan Bir Ateş mi Aşk ve Taht mı?

10 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında Sevdan Bir Ateş ile Aşk ve Taht arasındaki reyting mücadelesinde hangi yapım zirveye çıktı? İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında öne çıkan yapımlar ve 10 Eylül 2026 reyting sonuçları…

10 Eylül reyting sonuçları: Sevdan Bir Ateş mi Aşk ve Taht mı?

Televizyon izleyicisinin tercihlerini gösteren reyting sonuçları, yapımların ekran performansını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht yeni sezona 'merhaba' dedi. Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht’ın izlenme oranları, gecenin en çok merak edilen konusu oldu.

10 Eylül reyting sonuçları: Sevdan Bir Ateş mi Aşk ve Taht mı? 1

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Peki 10 Eylül Perşembe günü en çok hangi yapım izlendi? Sevdan Bir Ateş reytinglerde kaçıncı oldu, Aşk ve Taht zirveyi görebildi mi? İşte günün reyting sonuçları...

10 Eylül reyting sonuçları: Sevdan Bir Ateş mi Aşk ve Taht mı? 2

Galatasaray'ın maçı reyting sıralamasında birinci olurken Sevdan Bir Ateş ise ilk bölümüyle 2. sıraya yerleşti. Aşk ve Taht ise sıralamada 6. oldu.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 SPORTING CP-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:49:41 24:08:58
2 SEVDAN BIR ATES SHOW TV 19:59:39 22:31:38
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:59:55
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:04 18:45:55
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:03:04 24:20:40
6 ASK VE TAHT ATV 19:57:12 22:29:02
7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 19:59:53
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:57:02
9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:59:39 16:43:25
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:27 19:59:28

Kaynak: TİAK

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reyting Reyting sonuçları
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