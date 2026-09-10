MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Erbil’in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Acil operasyona alınan Erbil’in tıkalı kalp damarına stent takıldı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu...

Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil'in önceki gün evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu... 1

Yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürülen 69 yaşındaki ünlü şovmene burada hızla müdahale edildi.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu... 2

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU

Sabah'ın haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu... 3

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NE?

Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinde bir kaza geçirmişti. Kazada Erbil'in kaburgaları kırılmış ve akciğer zarına zarar vermişti. Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından ünlü şovmen zaman zaman sağlık sorunları yaşıyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine ünlü oyuncu geldi!Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine ünlü oyuncu geldi!
Fenomen dizi dönüyor! İşte bu akşam ekrana gelecek dizilerFenomen dizi dönüyor! İşte bu akşam ekrana gelecek diziler

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.