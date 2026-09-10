Son dakika: Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi! Son durumu...

Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil'in önceki gün evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürülen 69 yaşındaki ünlü şovmene burada hızla müdahale edildi.

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU

Sabah'ın haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HASTALIĞI NE?

Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinde bir kaza geçirmişti. Kazada Erbil'in kaburgaları kırılmış ve akciğer zarına zarar vermişti. Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından ünlü şovmen zaman zaman sağlık sorunları yaşıyor.