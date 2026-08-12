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A.B.İ. dizisi için Bergüzar Korel’e teklif gitti!

A.B.İ.'nin yeni sezonu için bomba bir gelişme yaşandı! Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki dizide Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi. Karadayı'da İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Bergüzar Korel'e teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

A.B.İ. dizisi için Bergüzar Korel’e teklif gitti!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı atv'nin salı günleri seyirciyle buluşan dizisi A.B.İ.'nin 2. sezon çekimlerinin ay sonu başlaması planlanıyor. OGM Pictures imzalı dizinin sezon finali öncesi Çağla'sı Afra Saraçoğlu ekibe veda etmiş ve dizinin yeni sezonunda konseptin tamamen değişeceğinin sinyalleri verilmişti.

A.B.İ. dizisi için Bergüzar Korel’e teklif gitti! 1

Dizinin senaristi ve yönetmeni değişti. Ertan Kurtulan'ın yazdığı diziyi yeni sezonda Yağız Alp Akaydın yönetecek. Öte yandan başrol olarak Kenan İmirzalıoğlu'nın eşi Sinem Kobal'a başrol için teklif gittiği de iddia edilmişti. Ancak başrol için düşünülen isim başka bir oyuncu çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; A.B.İ.'nin başrolü için Bergüzar Korel'e teklif gitti.
Korel'in teklifi değerlendirdiği ve cevabını yakında vereceği öğrenildi.

A.B.İ. dizisi için Bergüzar Korel’e teklif gitti! 2

KARADAYI DİZİSİNDE BAŞROL OYNAMIŞLARDI

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu 11 yıl önce final yapan ve 115 bölüm süren dizi tarihinin unutulmaz projelerinden atv'nin Karadayı projesinde başrolü paylaşmış ve dizi çok ses getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
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