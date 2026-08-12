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Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne?

NOW’ın yeni dizisi “Sevdam Karadeniz”den merakla beklenen ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Daha başlamadan başrol krizi yaşayan dizinin tanıtımı seyirciden onay alamadı.

Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne?

NOW’ın yeni sezonda adından söz etmeye hazırlanan Mia Yapım imzalı dizisi “Sevdam Karadeniz”den ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, başrolleri Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin canlandırdığı karakterlere dair ilk ipuçları izleyiciyle buluştu.

Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne? 1

Sevdam Karadeniz dizisi tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. Kimi "Bu dizi tutmaz" derken kimi de "Çok güzel merak ediyoruz" dedi.

Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne? 2

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI

Daha önce iki kere kadın başrolün bir kere de erkek başrolün değiştiği dizinin Taşacak Bu Deniz'e rakip olması bekleniyor. Dizinin oyuncuları arasında Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Ayşegül Günay, Şerif Erol ve Deniz Hamzaoğlu yer alıyor.

Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne? 3

SEVDAM KARADENİZ KONUSU

Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor.

Sevdam Karadeniz tanıtımı geldi! Sevdam Karadeniz konusu ne? 4
Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Now Tv Taşacak Bu Deniz
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