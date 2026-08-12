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Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı! "Kadro efsane ama..."

Yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek Tuzlu Kahve dizisinden ilk tanıtım geldi. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene gibi ünlü oyuncuların yer aldığı kadro dikkat çekerken X'te fragmana dair yorum yağdı.

Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı! "Kadro efsane ama..."

Yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek Tuzlu Kahve dizisi merakla bekleniyordu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve dizisinden ilk tanıtım da geldi.

Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı! "Kadro efsane ama..." 1

Fragman yayınlanır yayınlanmaz X'te konuşulmaya başlandı. Efsane kadrosuyla dikkat çeken diziye dair "Kadro iyi ama bir şey eksik", "Evet oyuncular güzel ama 5 bölüm anca dayanır", "Yok bu dizide tutmaz", "Kaliteli oyunculara yazık olmuş ya" yorumları yapıldı.

Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı! "Kadro efsane ama..." 2

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Ekranların yeni komedi dizisi “Tuzlu Kahve”nin oyuncuları arasında Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Tuzlu Kahve fragmanı yayınlandı! "Kadro efsane ama..." 3

TUZLU KAHVE KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul’un köklü ve zengin ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesi ile başlıyor. Dizide evlenmek isteyen genç çiftler, bir masada bir araya gelmesi dahi imkansız olan aileleri karşı karşıya getiriyor. Dizi; aşkın sadece iki insan arasında değil; aileler ve gelenekler arasında da sınandığını bize bir kez daha hatırlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre Şevval Sam Tuzlu Kahve dizisi
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ben izlerim, 3 sezon gideri var
bu dizi tutar
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