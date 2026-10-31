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Abbey Clancy modellikten servet kazandı! Anlaşmalarla mal varlığı katlandı

İngiliz model Abbey Clancy'nin modellik kariyerinden elde ettiği servet ortaya çıktı. Agent Provocateur ve Tesco gibi markalarla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çeken 40 yaşındaki yıldızın şirketinin net varlıkları bir yılda 1,43 milyon sterlinden 1,89 milyon sterline yükseldi.

Abbey Clancy modellikten servet kazandı! Anlaşmalarla mal varlığı katlandı

İngiliz model Abbey Clancy, güzelliği ve başarılı modellik kariyerinin yanı sıra kazancıyla da gündeme geldi. Agent Provocateur ve Tesco gibi dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettiren 40 yaşındaki modelin şirketine ait mali tablolar ortaya çıktı. Clancy'nin servetindeki bir yıllık artış ise dikkat çekti.

Eski İngiltere milli futbolcusu Peter Crouch ile evli olan ve dört çocuk annesi Abbey Clancy, modellik dünyasında elde ettiği başarıyı kazancına da yansıtmayı başardı. Ünlü modelin imaj haklarını yöneten Abigail Marie Clancy Limited adlı şirketinin net varlıkları, son bir yılda 1,43 milyon sterlinden 1,89 milyon sterline yükseldi.

Abbey Clancy modellikten servet kazandı! Anlaşmalarla mal varlığı katlandı 1

Üstelik Clancy'nin şirketindeki nakit rezervleri de milyon sterlin seviyesine ulaştı. Ocak ayına kadar olan 12 aylık dönemde nakit varlığının 1,1 milyon sterlin olduğu ortaya çıktı.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN YÜZÜ OLDU

Abbey Clancy, 2025 yılında dünyaca ünlü iç giyim markası Agent Provocateur'ün Sevgililer Günü kampanyasında kamera karşısına geçti. Cesur pozlarıyla dikkat çeken model, güzelliğiyle kampanyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Abbey Clancy modellikten servet kazandı! Anlaşmalarla mal varlığı katlandı 2

Clancy'nin marka iş birlikleri bununla da sınırlı değil. Tesco'nun F&F giyim koleksiyonunun marka elçiliğini üstlenen model, bugüne kadar marka için beş ayrı koleksiyon hazırladı.

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