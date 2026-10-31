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Lisa Rinna, Cadılar Bayramı'nda Kylie Jenner'a dönüştü!

Cadılar Bayramı kostümleriyle her yıl dikkat çeken 63 yaşındaki Lisa Rinna, bu kez bir kez daha Kylie Jenner'a dönüştü. Ünlü yıldız, Jenner'ın Marty Supreme galasında giydiği cesur elbiseyi ve ikonik makyajını taklit etti.

Lisa Rinna, Cadılar Bayramı'nda Kylie Jenner'a dönüştü!

63 yaşındaki Lisa Rinna, Cadılar Bayramı için Kylie Jenner kılığına girerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Eski Real Housewives of Beverly Hills yıldızı, göğüs dekolteli, turuncu ve kesik detaylı bir elbise ile uzun kahverengi peruk takarak Jenner'ın görünümünü yeniden yarattı.

Lisa Rinna, Cadılar Bayramı nda Kylie Jenner a dönüştü! 1

Ünlü oyuncunun tercih ettiği iddialı kıyafet, Kylie Jenner'ın Aralık 2025'te Timothée Chalamet'nin Marty Supreme filminin galasında giydiği dekolteli elbisenin aynısıydı.
Lisa Rinna, Cadılar Bayramı nda Kylie Jenner a dönüştü! 2

Lisa Rinna, paylaşımında Jenner'ın imzası haline gelen iri ve çekik göz makyajını, belirgin dudak kalemini ve genç görünümünü de taklit etti. Cadılar Bayramı paylaşımına ise "King Lisa" notunu düştü.

Rinna'nın paylaşımı hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Orijinalinden daha güzel", "Kylie'nin ikizi" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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