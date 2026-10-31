Lisa Rinna, Cadılar Bayramı'nda Kylie Jenner'a dönüştü!

63 yaşındaki Lisa Rinna, Cadılar Bayramı için Kylie Jenner kılığına girerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Eski Real Housewives of Beverly Hills yıldızı, göğüs dekolteli, turuncu ve kesik detaylı bir elbise ile uzun kahverengi peruk takarak Jenner'ın görünümünü yeniden yarattı.

Ünlü oyuncunun tercih ettiği iddialı kıyafet, Kylie Jenner'ın Aralık 2025'te Timothée Chalamet'nin Marty Supreme filminin galasında giydiği dekolteli elbisenin aynısıydı.



Lisa Rinna, paylaşımında Jenner'ın imzası haline gelen iri ve çekik göz makyajını, belirgin dudak kalemini ve genç görünümünü de taklit etti. Cadılar Bayramı paylaşımına ise "King Lisa" notunu düştü.

Rinna'nın paylaşımı hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Orijinalinden daha güzel", "Kylie'nin ikizi" yorumlarında bulundu.