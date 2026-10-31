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Diziler peş peşe iptal edildi! Gönül Dağı için karar verildi

Fenomen diziler peş peşe yayın akışından çıkarıldı. Birçok kanal yeni bölümlere ara verirken TRT 1'in Gönül Dağı kararı ise dikkat çekti.

Diziler peş peşe iptal edildi! Gönül Dağı için karar verildi

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle fenomen diziler peş peşe iptal edildi. 31 Ekim Cumartesi akşamı Star TV'de "Başkalarının Hayatı", Kanal D'de "Güller Ve Günahlar" dizisi ekrana gelmeyecek.

Diziler peş peşe iptal edildi! Gönül Dağı için karar verildi 1

Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri de bu hafta yayınlanmadı. Ancak kanalların bu kararı dikkat çekerken TRT'den şaşırtan bir hamle geldi.

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30 Ekim Cuma akşamı "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yeni bölümünü yayınlayan TRT1 Cumartesi için de kararını verdi.

Yeni sezonda reytingleri düşüşte olan Gönül Dağı dizisi bu akşam seyirciyle buluşacak.

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gönül dağı
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