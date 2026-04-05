Seren Ay Çetin'in sevgilisi merak edildi! Sadai Farzaliyev kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ile gündem yeniden hareketlendi. Yarışmacı Seren Ay Çetin’in konsey alanını terk etmesi ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı dikkat çeken diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Diskalifiye iddiaları konuşulurken, Seren Ay Çetin’in özel hayatı da merak konusu oldu; özellikle nişanlısı Sadai Farzaliyev hakkında aramalar hız kazandı.

SEREN AY ÇETİN'İN NİŞANLISI KİMDİR?

Seren Ay'ın nişanlısı Sedai Farzaliyev'in Acun Medya ekibine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı konseyde Seren Ay'a sert çıkınca Seren Ay Çetin ise; ''Şu anda konuşulması beni çok rahatsız ediyor ve yarışmayı bırakmak istiyorum'' dedi.

Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Seren Ay Çetin’in nişanlısı merak edildi. Seren Ay Çetin'in nişanlısı Sadai Farzaliyev sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Seren Ay Çetin’in nişanlısı Sadai Farzaliyev’in profesyonel bir boksör olduğu öğrenildi. Milli sporcu olduğu belirtilen Farzaliyev’in Azerbaycanlı olduğu iddia edildi.