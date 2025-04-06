Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak önce kendini değiştirdi ardından mesleğini... Oyunculuğu bırakıp o işe yöneldi

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamıyor.

"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim" diyen Tuğçe Özbudak estetiklerle bambaşka birine döndü.

Bir dönemin dikkat çeken ismi "Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" dedi.

GÖĞÜSLERİNİ DE YAPTIRDI

Kendisini böyle daha mutlu ve güzel hissettiğini söyleyen Özbudak göğüslerini de yaptırdığını söylemişti.

Oyunculuğu da bırakan Tuğçe Özbudak, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamasında bulundu.

Eski oyuncunun sosyal medyada verdiği pozlar dikkat çekiyor ve sık sık "Sana ne olmuş", "Kendine ne yaptın" "Vala evrim geçirmiş", "Kadın resmen kendini yeniden yaratmış" yorumları alıyor.