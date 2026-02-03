MAGAZİN

Addison Rae bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi

Grammy Ödülleri’nde beyaz Alaïa elbisesiyle kırmızı halıya damga vuran Addison Rae, Marilyn Monroe’ya gönderme yapan cesur stili ve ilk Grammy performansıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Addison Rae bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi

Addison Rae, pazar gecesi düzenlenen Grammy Ödülleri’nde kariyerinin en önemli gecelerinden birinde adeta eski Hollywood’un büyüsünü yeniden canlandırdı. “En İyi Yeni Sanatçı” dalında aday gösterilen Rae, kırmızı halıya attığı ilk adımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Genç yıldız, özel olarak tasarlanan beyaz Alaïa imzalı elbisesiyle modern bir Marilyn Monroe yorumu sundu. Derin V yakasıyla cesur bir görünüm sergileyen elbise, önden dökülen hafif tül katmanları ve arkadaki tutu benzeri kabarık detayıyla dramatik bir high-low siluete sahipti.

Addison Rae bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi 1

Görünümünü beyaz stilettolar ve zarif göbek takısıyla tamamlayan Addison Rae cesur hareketleriyle de dikkat çekti.

Addison Rae bir anda eğilip eteğini kaldırdı! Kimse anlam veremedi 2

Kırmızı halıdaki ses getiren görünümünün yanı sıra Addison Rae eğilip iç çamaşırını göstermesiyle de gündeme geldi.

