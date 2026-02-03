MAGAZİN

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor yine çok cesur! Grammy'ye damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, 2021 yılında erkek dergisi Maxim tarafından en seksi kadın seçilmişti. İddialı ve cesur tarzı ile adından sıkça söz ettiren Taylor şimdi de Grammy Ödülleri'ne damga vurdu. Geceye oldukça cesur bir elbiseyle katılan Taylor dekoltesiyle adeta göz doldurdu.

Öznur Yaslı İkier

Bu yıl 68'incisi verilen Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Teyana Taylor, "Escape Room" albümüyle Grammy'ye aday gösterildi.

İddialı ve oldukça cesur bir elbiseyle geceye katılan Teyana Taylor bu haliyle göz doldurdu.

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor yine çok cesur! Grammy ye damga vurdu 1

Taylor; kum rengi, ışıltılı ve göğüs dekolteli bir elbise giyerek bakana bir daha baktırmayı başardı.

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor yine çok cesur! Grammy ye damga vurdu 2

Karın kaslarını sergileyen ünlü isim kombinini dünyaca ünlü bir markaya ait mücevherlerle tamamladı.

En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor yine çok cesur! Grammy ye damga vurdu 3

YORUM YAĞDI

Teyana Taylor bu haliyle epey iddialı bulundu. Sosyal medyada; 'yine çok cesur', 'olay kadın', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Grammy Ödülleri Teyana Taylor
