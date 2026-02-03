En seksi kadın seçilmişti! Teyana Taylor yine çok cesur! Grammy'ye damga vurdu

Bu yıl 68'incisi verilen Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Teyana Taylor, "Escape Room" albümüyle Grammy'ye aday gösterildi.

İddialı ve oldukça cesur bir elbiseyle geceye katılan Teyana Taylor bu haliyle göz doldurdu.

Taylor; kum rengi, ışıltılı ve göğüs dekolteli bir elbise giyerek bakana bir daha baktırmayı başardı.

Karın kaslarını sergileyen ünlü isim kombinini dünyaca ünlü bir markaya ait mücevherlerle tamamladı.

YORUM YAĞDI

Teyana Taylor bu haliyle epey iddialı bulundu. Sosyal medyada; 'yine çok cesur', 'olay kadın', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.